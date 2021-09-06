06 Eylül 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da beklenen ayrılık! Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da
Galatasaray'la sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023'e kadar yeni mukavele imzalayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda kalmadı. Süper Lig ekibi Alanyaspor, eski oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve ismi UEFA'ya bildirilen listede de yer almayan Emre Akbaba, takımdan ayrıldı. Sarı kırmızılıların 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Akbaba, eski takımına geri döndü.
Alanyaspor, transferi resmen duyurdu.
İmzanın ardından Emre Akbaba sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı:
Yine, yeni, yeniden…— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) September 6, 2021
Evine hoş geldin Emre Akbaba!#AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/gm0j5pVleD
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