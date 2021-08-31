31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Al Musrati... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıar bir yandan Gedson Fernandes ile temaslarına devam ederkenn bir yandan o bölge için arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuya göre Galatasaray, Braga'nın kapısını çaldı ve Libyalı ön libero Al Musrati'nin durumunu sordu. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’dan orta sahaya dinamo! Al Musrati... | Son dakika transfer haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Kasımpaşa maçına Taylan Antalya'nın hatasını damga vurdu. Başarılı futbolcu skor 2-1'iken Muslera'nın pasını kontrol edemedi ve ardından Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesine yol açan gol geldi. Karşılaşma sonrası Fatih Terim bu durumla ilgili, "Her zaman bir Melo, bir Fernando bulamıyorsunuz" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirirken sarıkırmızılı ekipte arayışlar da hız kazandı. Ben Romdhane, Gabriel ve Abdou Harroui gibi isimleri gündeme geldi. Bir süredir İtalyanlar Sofyan Amrabat'ı yazıyor. Kısa süre önce ise PSG'nin gönderilecekler listesine koyduğu 'İdrissa Gueye' Galatasaray'la anıldı.

Galatasaray’dan orta sahaya dinamo! Al Musrati... | Son dakika transfer haberleri

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Gedson Fernandes de bekleniyor ancak Benfica'dan olumlu yanıt gelecek gibi görünmüyor. Bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın transferi için ciddi çalışma yaptığı ismin Braga'da forma giyen Al Musrati olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in, çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek. 2 Eylül'den önce transferinin bitirilmesi için çalışılacak.

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