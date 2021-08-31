Galatasaray’dan orta sahaya dinamo! Al Musrati... | Son dakika transfer haberleri

SON ANA KADAR ZORLANACAK



Gedson Fernandes de bekleniyor ancak Benfica'dan olumlu yanıt gelecek gibi görünmüyor. Bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın transferi için ciddi çalışma yaptığı ismin Braga'da forma giyen Al Musrati olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen sarı-kırmızılıların Musrati için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in, çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek. 2 Eylül'den önce transferinin bitirilmesi için çalışılacak.

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