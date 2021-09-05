Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sarı kırmızılılar ile yollarını ayırdı. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ayrılığı bir teşekkür mesajıyla duyurdu. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sarı kırmızılılara veda etti. Tecrübeli futbolcu, ayrılığı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu. Falcao paylaşımında, "Galatasaraylı dostlar, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve desteğinizi hep hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, tüm ekip arkadaşlarıma, teknik heyete, hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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