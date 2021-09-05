Galatasaray'da Fernando Muslera'nın düşen performansı sebebiyle kaleci arayışları başladı. Sarı kırmızılılar, hem yerli hem de yetenekli olması sebebiyle gözüne İrfan Can Eğribayat'ı kestirmişti. Göztepe ile görüşmelere başlayan Cimbom, bu transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Galatasaray'a İzmir ekibinden iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Formu düşen Fernando Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin başarılı ismi İrfan Can Eğribayat yazıldı.Fotomaç'ın haberine göre; İzmir ekibi, daha önce 4 milyon euro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5 milyon euro'ya kadar çekti. UEFA listesine dahil edilmeyen Fatih Öztürk'ü göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferini bitirmeye çalışacak. Galatasaray kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önerecek.

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