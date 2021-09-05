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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a süper transfer! Menajerler Mauro Icardi'yi önerdi

G.Saray’a süper yıldız önerildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Yaz transfer dönemi kapanmadan forvete bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'a, sürpriz bir transfer önerisi geldi. Son olarak Falcao ile yollarını ayıran Cimbom'a, menajerler Paris Saint-Germain'de gözden düşen Mauro Icardi'yi önerdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın kucağına öyle bir "fırsat transferi" düştü ki hem Burak Elmas hem de Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı. Özellikle de menajerler tarafından önerilen Mauro Icardi konusunda... Fotomaç'ın haberine göre; yüksek ücretiyle dikkat çeken Arjantinli konusunda hamle yapılıp yapılmayacağına hafta sonunda karar verilecek. Hamle yapılmasına karar verilirse yöneticiler, PSG'ye golcü futbolcunun maaşının 2.5 milyon euro'luk kısmını verebileceklerini bildirecek.

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