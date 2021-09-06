06 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Mostafa Mohamed sahneye çıktı! Mısır Gabon ile 1-1 berabere kaldı

Mısır’da Mostafa Mohamed sahnede!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi soruları devam ederken, Mostafa Mohamed ülkesi Mısır'ın Gabon ile oynadığı karşılaşmada 90. dakikada kaydettiği golle ülkesine 1 puanı getiren golü kaydetti. 23 yaşındaki forvet 77. dakikada oyuna girerek bu sezonki ilk golünü attı. | Son dakika spor haberleri

Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Galatasaray 'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon karşısında takımına 1 puanı getirdi.

Gabon, 73. dakikada Jim Allevinah'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Mohamed, Mohamed Magdi Kafsha'ın yerine oyuna dahil oldu. 90. dakikada sahneye çıkan 23 yaşındaki forvet, attığı golle skoru belirledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da 2021/22 sezonunda 7 resmi maça çıkan ve skor katkısı veremeyen Mohamed, gol orucunu Mısır formasıyla noktaladı.

Öte yandan Mısır, 4 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdürürken, ilk puanını alan Gabon, 3. sırada yer aldı.

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