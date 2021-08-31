31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı hayal kırıklığı yarattı!

Cimbom’da Taylan şoku!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan Taylan Antalyalı sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaşattı. Kasımpaşa'nın 2. golünde büyük bir hata yapan yıldız futbolcu taraftarlardan da tepki aldı. (GS spor haberleri)

Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu. Fotomaç'ın haberine göre ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’da orta sahaya dinamo! Cimbom'da orta sahaya dinamo!
G.Saray’ın Marcao kararı belli oldu! G.Saray'ın Marcao kararı belli oldu!
Flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için... Flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör