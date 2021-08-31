31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao ile yollar ayrılıyor mu? Napoli ve Krasnodar...

G.Saray’ın Marcao kararı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu ile yollarını ayırarak bu krize son vermek istiyor. Galatasaray, Marcao için 10 milyon euro bonservis bedeli talep edecek. (GS spor haberleri)

Galatasaray ile Marcao'nun yolları ayrılıyor. Brezilyalı oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonrasında eleştirilerin odağında yer alırken menajeri İstanbul'a çağrıldı. Fotomaç'ın haberine göre Marcao'nun menajerinin kısa bir süre içinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturması ve oyuncunun satılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar'ın ilgilendiği Marcao'yu 10 milyon euro'nun altında bir bedele satmayı düşünmüyor.
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