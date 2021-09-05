05 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Farul Constanta maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Galatasaray - Farul Constanta maçı ne zaman, saat kaçta?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, lige verilen milli arada efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Farul Constanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Farul Constanta maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Rumen ekibi Farul Constanta ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - FARUL CONSTANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Farul Constanta arasında oynanacak hazırlık maçı 5 Eylül Pazar günü (bugün) saat 11.00'de başlayacak ve GS App'ten canlı yayınlanacak.

Hagi'nin çalıştırdığı ve Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Farul Constanta, 7 maçta topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.

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