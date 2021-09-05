Galatasaray - Farul Constanta maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, lige verilen milli arada efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Farul Constanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Farul Constanta maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Rumen ekibi Farul Constanta ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FARUL CONSTANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Farul Constanta arasında oynanacak hazırlık maçı 5 Eylül Pazar günü (bugün) saat 11.00'de başlayacak ve GS App'ten canlı yayınlanacak.
Hagi'nin çalıştırdığı ve Romanya 1. Ligi'nde mücadele eden Farul Constanta, 7 maçta topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.
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