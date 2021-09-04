Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor. Bu transfer sezonunda 23,5 milyon Euro harcayarak kadrosuna 10 oyuncu takviye eden sarı kırmızılılar, yapılacak transferlerin Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmese de çalışmalarını sürdürecek.