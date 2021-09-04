04 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde kadrosuna önemli isimleri katan sarı kırmıızlılarda, transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom yaz transfer dönemi sona ermeden, 6 numara, yerli kaleci ve kanat oyuncusu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirlemek zorunda kalsa da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübün Süper Lig yarışı için kadrosuna yerli kaleci, defansif orta saha ve kanat oyuncusu takviyeleri yapılması yönünde çalışmaları olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...

Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor. Bu transfer sezonunda 23,5 milyon Euro harcayarak kadrosuna 10 oyuncu takviye eden sarı kırmızılılar, yapılacak transferlerin Avrupa Ligi grupları için verilen UEFA listesine yetişmese de çalışmalarını sürdürecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...

ELNENY OLMADI

Süper Lig'in 3'üncü haftası berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Her zaman Melo ve Fernando bulunmuyor" diyerek, takımda defansif orta saha istediğinin sinyallerini verdi. Açıklamalar sonrası yönetim oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...

Premier Lig ekibi Arsenal'in kapısını çalan sarı kırmızılı yönetim, Mohamed Elneny için girişimlerde bulundu. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncunun 2.9 milyon euroluk maliyetini yüksek bulan yönetim transferden vazgeçti. Orta sahada 6 numara pozisyonunda yaşanan eksiklik nedeniyle fırsat transferi için son saatlere kadar arayışların süreceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...

YERLİ KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralından sonra yerli kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, şimdi de Bursaspor ile görüşme halinde. Göztepe'de forma giyen genç kaleci İrfancan Eğribayat'ın maliyetini fazla bulan yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan transferinden de kulübüyle olan gerilim nedeniyle vazgeçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın transfer rotası ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler...

Sarı kırmızılı yönetim, genç ve yerli kaleci transferi yaparak ilerleyen senelerde artacak yerli sayısı kuralının sorunlarını çözmeyi planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Cimbom'da Trabzonspor mesaisi sürüyor!
Fatih Terim listesini sundu! Stopere 3 aday... Fatih Terim listesini sundu! Stopere 3 aday...
Emre Akbaba için ayrılık vakti! Büyük ölçüde anlaşıldı Emre Akbaba için ayrılık vakti! Büyük ölçüde anlaşıldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör