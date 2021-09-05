Galatasaray Farul Constanta maçı canlı izle (Galatasaray - Farul Constanta maçı canlı anlatım)
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta ile hazırlık maçı yapıyor. Galatasaray-Farul Constanta karşılaşmasının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Süper Lig'de 3 hafta sonucunda 7 puan toplayan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Farul Constanta ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Fatih Öztürk, Sacha Boey, Işık Kaan, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Morutan, Mbaye Diagne, Ryan Babel.
CANLI SKOR
Galatasaray 0-0 Farul Constanta (Maç devam ediyor...)
GALATASARAY - FARUL CONSTANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Farul Constanta arasında oynanan hazırlık maçı saat 11.00'de başladı ve GS App'ten canlı yayınlanıyor.
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