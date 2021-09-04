Son dakika spor haberi: Leo Ortiz'den transfer itirafı! "Galatasaray'dan teklif aldım"

Resmi bir gelişme olmadığını kaydeden Ortiz, "İstendiğim için mutluyum ancak transfer işlerini menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı yapmıyorum, olmazsa da sinirlenmem ancak istediğim bir şey olduğu açık. Milli Takım'da olmak ve Avrupa'ya gitmek önemli. Olursa olacak, ben çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.