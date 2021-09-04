Son dakika spor haberi: Leo Ortiz'den transfer itirafı! "Galatasaray'dan teklif aldım"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi RB Bragantino forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Leo Ortiz, sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden ve kalan kısa sürede 2 transfer daha yapması beklenen Galatasaray'ın görüştüğü bir isim daha ortaya çıktı.
Brezilya'da RB Bragantino forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz, Galatasaray ve Olympique Lyon'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.
Resmi bir gelişme olmadığını kaydeden Ortiz, "İstendiğim için mutluyum ancak transfer işlerini menajerime bıraktım. Her zaman Avrupa'da oynamak istediğimi söyledim ama bunu bir takıntı yapmıyorum, olmazsa da sinirlenmem ancak istediğim bir şey olduğu açık. Milli Takım'da olmak ve Avrupa'ya gitmek önemli. Olursa olacak, ben çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
LEO ORTIZ KİMDİR?
Tam adı Leonardo Rech Ortiz olan futbolcu, 3 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Internacional altyapısında başlayan ve 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Brezilyalı stoper, Sport Recife ve Red Bull Brasil formalarını terletmesinin ardından Bragantino'ya transfer oldu.
2019 yılından bu yana Bragantino formasını terleten 25 yaşındaki futbolcu, bu çıktığı 124 maçta 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam eden Ortiz'in güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
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