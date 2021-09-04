Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 68. yaşına giren deneyimli çalıştırıcının yaptığı duygusal paylaşım çok sayıda etkileşim aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da 68. yaş gününü kutlayan teknik direktör Fatih Terim'den duygusal bir paylaşım geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Geride bıraktığınız bir 68 yılınız olduysa, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Muhtemeldir ki, bir hikâyeniz, anılarınız vardır... İnsan doğum günlerinde çokça geçmişi anımsar; biriktirdiği dostlarına, yaşadığı hatıralara, sahip olduğu ailesine veya hayatına dokunabildiği insanlara. Bugün bir başka 4 Eylül'de tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

Terim'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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