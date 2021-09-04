Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed'in, transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu. 23 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Fatih Terim ile de arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Mohamed, deneyimli teknik adam hakkında sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in geleceği merak konusuydu. Transfer döneminde Fransa'nın Bordeaux takımına gitmesi beklenen Mısırlı oyuncu, takımda kalmıştı. Son dönemdeki düşen performansı sebebiyle eleştiri oklarına maruz kalan 23 yaşındaki golcünün, teknik direktör Fatih Terim ile de arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Mohamed, sosyal medya hesabından Fatih Terim hakkında paylaşımda bulundu. Deneyimli teknik adamın doğum günün kutlayan Mohamed, paylaştığı fotoğrafa "İyi ki doğdun efsane" notunu düştü.

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