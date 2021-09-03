03 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun maliyeti belli oldu

Halil’in maaşı dikkat çekti! İşte alacak olduğu rakam
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.09.2021

Galatasaray'da Fatih Terim'in en çok ısrar ettiği futbolcuların başında gelen Halil Dervişoğlu alacak olduğu maaş ile sarı-kırmızılılarda en çok kazanan yerli isim oldu. İşte Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a maliyeti ve detayları... (GS spor haberleri)

Fenerbahçe'den gelen teklife rağmen G.Saray'ı seçen Halil Dervişoğlu, yerli oyuncular arasında artık ilk sırada. Sabah'ın haberine göre uzun süren görüşmelerin ardından İngiliz ekibi Brentford'dan 1 sezon için kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun mali şartları da netleşti. 8.5 milyon TL kazanacak Halil'in kiralık sözleşmesine 2 milyon TL de performans bonusu koyuldu. Geçen sezonun devre arasında da Brentford'dan kiralanan genç santrfor, sarı-kırmızılı forma ile 12 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Milli forvet, sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip oldu. Halil'i takım içinde 8 milyon TL ile Emre Kılınç takip ediyor. Falcao'nun ayrılmasıyla birlikte ise yabancılarda zirve Feghouli'nin. Kontratının son sezonuna giren Cezayirli oyuncu, 3.8 milyon Euro (37.2 milyon TL) garanti ücreti ile takımın da en çok kazananı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’dan Marcao’nun cezası belli oldu! G.Saray'dan Marcao'nun cezası belli oldu!
Hastaneden Mustafa Cengiz açıklaması! Hastaneden Mustafa Cengiz açıklaması!
G.Saray’dan 3 bomba birden! Terim onları gözüne kestirdi G.Saray'dan 3 bomba birden! Terim onları gözüne kestirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör