03 Eylül 2021, Cuma
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun maliyeti belli oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in en çok ısrar ettiği futbolcuların başında gelen Halil Dervişoğlu alacak olduğu maaş ile sarı-kırmızılılarda en çok kazanan yerli isim oldu. İşte Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a maliyeti ve detayları... (GS spor haberleri)
Fenerbahçe'den gelen teklife rağmen G.Saray'ı seçen Halil Dervişoğlu, yerli oyuncular arasında artık ilk sırada. Sabah'ın haberine göre uzun süren görüşmelerin ardından İngiliz ekibi Brentford'dan 1 sezon için kiralanan 21 yaşındaki oyuncunun mali şartları da netleşti. 8.5 milyon TL kazanacak Halil'in kiralık sözleşmesine 2 milyon TL de performans bonusu koyuldu. Geçen sezonun devre arasında da Brentford'dan kiralanan genç santrfor, sarı-kırmızılı forma ile 12 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Milli forvet, sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip oldu. Halil'i takım içinde 8 milyon TL ile Emre Kılınç takip ediyor. Falcao'nun ayrılmasıyla birlikte ise yabancılarda zirve Feghouli'nin. Kontratının son sezonuna giren Cezayirli oyuncu, 3.8 milyon Euro (37.2 milyon TL) garanti ücreti ile takımın da en çok kazananı
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