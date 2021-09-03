03 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun lisansı çıkarıldı!

Terim ısrarla istemişti! Yıldız ismin lisansı çıkarıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Galatasaray'ın Brentford'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun lisansı çıkarıldı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Transfer döneminde gençleştirme operasyonu yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu tekrar istemişti.

Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı yönetim, genç yıldız için girişimlerini sıklaştırdı ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 sezon daha kiraladı.

Cimbom, 21 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı. Halil Dervişoğlu, deneyimli teknik adamın süre vermesi halinde 4. hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek.


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