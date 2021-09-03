Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 10 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde sayılı günlerin kalmasının ardından hız verdi. Son olarak Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao ile de yollarını ayırarak büyük bir mali yükten de kurtulmuş oldu. Teknik direktör Fatih Terim, geldiği günden bu yana istenilen performansı gösteremeyen yıldız ismin ise biletini kesti. İşte son gelişmeler ve o oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)