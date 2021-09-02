İşte ses getiren mesajlardan bazıları:



* Galatasaray'ın tribün liderlerinden 'El Tigre' lakaplı Falcao takımdan ayrıldı. @ilhantrkmn

* DAVULCUUUU VUR DAVULAAAAA @sinyormonci

* Hem gelişine, hem de gidişine aynı derece de sevindiren tek oyuncu. @siyahalpacino

* Sonumuz böyle olmamalıydı. Hoşçakal El Tigre. @Dilaraperkgoz

* Mohamed kaldı, Falcao gitti, Halil Dervişoğlu geldi. Daha ne olsun! @hsyndzlu

* Falcao'nın gitmesiyle Galatasaray doktorları ve Liv Hospital çalışanlarının izne ayrıldığı öğrenildi. @grandereyiz

* 2 senelik Türkiye tatilini tamamlayan Falcao ülkemizden ayrılıyor... Yeni tatil durağı İspanya... @utme7998

* Gidişin öyle güzeldi ki hiç istemem dönmeni… @maktass1

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