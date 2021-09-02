Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da performansı yetersiz bulunan ve gözden çıkarılan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Bordeaux ile anlaşma sağlamıştı. Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçen Mısırlı forvetin transferi son anda iptal olmuştu. İşte Mostafa Mohamed'in Bordeaux'a transferinin yatma sebebi ve flaş Falcao detayı... (GS spor haberi)

Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Mısırlı golcünün bonservisine sahip Zamalek'in işi bozduğu konuşulsa da olayın arkasında detaylar ortaya çıktı. İşte Sabah'ın haberine göre Mostafa Mohamed gerçekleri...

11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı. Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı. 7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavır sergilememesi üzerine Fransızlar, Mısırlı golcüden vazgeçti.

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