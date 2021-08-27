27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkaracak!

Morutan’ın lisansı çıkıyor! Kasımpaşa maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Transfer çalışmalarına hız veren ve Galatasaray, Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar Rumen oyuncunun lisansını Kasımpaşa maçına yetiştirecek. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı Kasımpaşa maçına yetiştirilecek. Romanyalı maestronun pazar günkü karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; FCSB takımında maçlara ilk 11'de başlayan ve hazır durumda olan Morutan'ın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, genç futbolcuyu ikinci yarıda oyunun durumuna göre oynatacağı gelen haberler arasında.

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