01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sürpriz teklif! Muhamed Besic önerildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İngilere Premier Lig takımlarından Everton ile sözleşmesini fesheden Muhamed Besic, menajerler tarafından sarı kırmızılılara teklif edildi. Öte yandan Muhamed Besic'in Galatasaray forması giymek istediği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a son dakika bir teklif geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Melo ve Fernando tarzında bir ön libero arayan sarıkırmızılılara menajerler Everton'la sözleşmesini fesheden Muhamed Besic'i önerdi. Son olarak haftada 30 bin sterlin kazanan Boşnak oyuncunun parçalıyı giymeye hazır olduğunu söylediler.
Terim'in bu ismi değerlendireceği ve diğer adayların durumuna göre İstanbul'a davet edileceği öğrenildi. Bu arada Besic'in Galatasaray dışında Süper Lig'den Konyaspor ve Kasımpaşa'ya da teklif edildiği belirtiliyor.
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