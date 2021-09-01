01 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile adı anılan Okay Yokuşlu'nun menajerinden flaş transfer açıklaması!

Okay transfer olacak mı? Menajerinden G.Saray açıklaması!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.09.2021

Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Kadrosuna önemli oyuncuları katan sarı kırmızılılarda, transfer çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Cimbomla bir süredir adı geçen Okay Yokuşlu cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Transferde ismi Galatasaray'la anılan Okay Yokuşlu hakkında menajeri Batur Altıparmak'tan flaş bir açıklama geldi. Takvim'e konuşan Altıparmak, transfer iddialarını yalanladı. Altıparmak, yaptığı açıklamada, "Galatasaray kulübünden bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadesini kullandı.

Menajer Altıparmak'ın Galatasaray'a transfer iddialarını reddettiği Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için sarı-kırmızılılar'ın 900 bin Euro karşılığıda kulübü ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladığı öne sürülmüş, oyuncunun satın alma opsiyonunun da 2 milyon Euro olarak belirlendiği iddia edilmişti.

Radamel Falcao'dan flaş paylaşım! Galatasaray ile yollarını ayırmıştı...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Westbromwich Albion'da kiralık olarak geçiren Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile ilk 3 haftası tamamlanan La Liga'da henüz süre alamadı.

İspanyol ekibinde forma şansı bulamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ile de anılıyor. Transferin gözde isimlerinden olan Okay Yokuşlu, A Milli Takım kampında yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında flaş tespit! Uzun zaman sonra Fatih Terim ilk defa... Canlı yayında flaş tespit! "Uzun zaman sonra Fatih Terim ilk defa..."
Sözleşmesi feshedilmişti! Falcao’dan flaş paylaşım... Sözleşmesi feshedilmişti! Falcao'dan flaş paylaşım...
Oğulcan 10 numara ile dönüyor! Oğulcan 10 numara ile dönüyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör