01 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Radamel Falcao'dan flaş paylaşım! Galatasaray ile yollarını ayırmıştı...

Sözleşmesi feshedilmişti! Falcao’dan flaş paylaşım...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Galatasaray'da bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Radamel Falcao'nun sözleşmesini uzun pazarlıklarının ardından feshetmişti. Kolombiyalı forvet sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Son dakika transfer haberleri...

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. El Tigre (Kaplan) lakaplı Kolombiyalı yıldız, sosyal medya hesabından 'şimşek' ve 'kaplan' emojisi paylaşarak dikkat çekti.İTALYAN GAZETECİ TRANSFERİ DUYURDU!

Öte yandan ünlü İtalyan gazeteci Fabnzio Romano, Radamel Falcao'nun yeni takımını açıkladı. İtalyan gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Radamel Falcao önümüzdeki saatlerde Rayo Vallecano'ya imza atacak" dedi.

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