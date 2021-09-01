01 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşmesi feshedildi

Falcao G.Saray’dan resmen ayrıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Falcao ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Kolombiyalı golcü, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşma sağlamıştı.

2019 yılında transfer olduğu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 34 maça çıkan Falcao, 19 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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