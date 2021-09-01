01 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı!

Radamel Falcao’nun yeni takımı belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Galatasaray'da, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılara büyük ümitlerle gelen ancak beklenen performansı sakatlıklar sebebiyle gösteremeyen yıldız oyuncu, İspanya Ligi takımlarından Rayo Vallecano ile her konuda anlaşma sağladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da, Radamel Falcao ile yollar ayrıldı. Yıldız forvet Rayo Vallecano ile her konuda anlaştı.

İspanya La Liga'da boy gösteren ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan sarı kırmızılılara transfer olmuştu.

35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.

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