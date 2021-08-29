29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Kasımpaşa Galatasaray Süper Lig maçı (Kasımpaşa Galatasaray maçı izle)

Kasımpaşa-G.Saray | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Kasımpaşa - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.

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