Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması! İhraç edildi mi?

Galatasaray'dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması geldi. Sarı kırmızılıların yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, yaptığı konuşmada, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, eski başkan Mustafa Cengiz'in ihracı gündeme gelmişti. Bazı kulüp üyelerinin talep ettiği bu istek sonrası gözler Burak Elmas ve yönetimine çevrilmişti.

Sarı kırmızılıların yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." dedi.

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