Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, sakatlık problemi ve yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Radamel Falcao için planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, bu planla tecrübeli oyuncunun takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak ve limit sorunu ortadan kalkacak. Öte yandan Galatasaray'da Falcao ile birlikte takımdan ayrılacak diğer isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Kasımpaşa karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da saflar netleşiyor. Fatih Terim maç sonrası "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak" açıklamasını yaparken isimler de belli olmaya başladı.

Gelen bilgilere göre ayrılacak oyuncuların başında Falcao geliyor… Onun dışında ayrılması istenilen diğer isim Feghouli... Ryan Babel, Fatih Öztürk, Yedlin ve Yunus Akgün de gözden düşenler arasında...

Falcao'ya Japonya'dan teklif getireceğini iddia eden menajerin önümüzdeki hafta içinde operasyonu tamamlaması bekleniyor. Aksi taktirde Falcao ya ülkesi Kolombiya'ya ya da ABD veya Arjantin'e gönderilecek.