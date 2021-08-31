31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, sakatlık problemi ve yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Radamel Falcao için planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, bu planla tecrübeli oyuncunun takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak ve limit sorunu ortadan kalkacak. Öte yandan Galatasaray'da Falcao ile birlikte takımdan ayrılacak diğer isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Kasımpaşa karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da saflar netleşiyor. Fatih Terim maç sonrası "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak" açıklamasını yaparken isimler de belli olmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...

Gelen bilgilere göre ayrılacak oyuncuların başında Falcao geliyor… Onun dışında ayrılması istenilen diğer isim Feghouli... Ryan Babel, Fatih Öztürk, Yedlin ve Yunus Akgün de gözden düşenler arasında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...

Falcao'ya Japonya'dan teklif getireceğini iddia eden menajerin önümüzdeki hafta içinde operasyonu tamamlaması bekleniyor. Aksi taktirde Falcao ya ülkesi Kolombiya'ya ya da ABD veya Arjantin'e gönderilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...

Feghouli için İspanya'dan gelen teklife de şartlar oluşursa 'Evet' denilecek. Fatih Öztürk'ün sözleşmesi feshedilecek. Yunus kiralanacak. Yedlin'den ise ABD'den gelen teklifi değerlendirmesi istenecek. Babel için ulaşan bir teklif yok teklif gelirse bonservisi için kolaylık yapılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...

3 MİLYON EURO VERİLECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Falcao'dan kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini isteyen yönetim, aradaki ücret farkını da karşılamaya hazır. Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Falcao'ya 3 milyon euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi.

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