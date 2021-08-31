Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Falcao planı! Takımdan ayrılması için...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi, sakatlık problemi ve yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Radamel Falcao için planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, bu planla tecrübeli oyuncunun takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak ve limit sorunu ortadan kalkacak. Öte yandan Galatasaray'da Falcao ile birlikte takımdan ayrılacak diğer isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kasımpaşa karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da saflar netleşiyor. Fatih Terim maç sonrası "Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak" açıklamasını yaparken isimler de belli olmaya başladı.
Gelen bilgilere göre ayrılacak oyuncuların başında Falcao geliyor… Onun dışında ayrılması istenilen diğer isim Feghouli... Ryan Babel, Fatih Öztürk, Yedlin ve Yunus Akgün de gözden düşenler arasında...
Falcao'ya Japonya'dan teklif getireceğini iddia eden menajerin önümüzdeki hafta içinde operasyonu tamamlaması bekleniyor. Aksi taktirde Falcao ya ülkesi Kolombiya'ya ya da ABD veya Arjantin'e gönderilecek.
Feghouli için İspanya'dan gelen teklife de şartlar oluşursa 'Evet' denilecek. Fatih Öztürk'ün sözleşmesi feshedilecek. Yunus kiralanacak. Yedlin'den ise ABD'den gelen teklifi değerlendirmesi istenecek. Babel için ulaşan bir teklif yok teklif gelirse bonservisi için kolaylık yapılacak.
3 MİLYON EURO VERİLECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Falcao'dan kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini isteyen yönetim, aradaki ücret farkını da karşılamaya hazır. Sarı-kırmızılıların kulüp bulması halinde Falcao'ya 3 milyon euro ödeme yapacağı ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon euro ek zarardan kurtulacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası