Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a cevap!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu.
Rezan Epözdemir'in açıklamalarından satır başları;
"Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler."
"Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Sözleri gerçek dışı."
"Kimin yalan attığının takdiri yüce kamuoyunundur. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran'a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum. Kimse Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez."
"Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın dosya için kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur."
"Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok. Fatih Hocamızla ilgili müspet değerlendirmeler yapıyor. Başkanımız ve benle ilgili menfi sözleri var. Düne kadar Fatih Hoca ile ilgili sözlerini Türkiye biliyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası