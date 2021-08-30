30 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a cevap!

G.Saray’dan Rizespor’a cevap!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu.

Rezan Epözdemir'in açıklamalarından satır başları;

"Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler."

"Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Sözleri gerçek dışı."

"Kimin yalan attığının takdiri yüce kamuoyunundur. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran'a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum. Kimse Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez."

"Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın dosya için kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur."

"Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok. Fatih Hocamızla ilgili müspet değerlendirmeler yapıyor. Başkanımız ve benle ilgili menfi sözleri var. Düne kadar Fatih Hoca ile ilgili sözlerini Türkiye biliyor."

G.Saray'dan Rizespor'a cevap!

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