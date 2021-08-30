Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! "Galatasaray Başkanı Burak Elmas..."

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran basın toplantısı düzenledi. Kıran, Oğulcan Çağlayan'ın transfer meselesi hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarından satır başları;

"Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit."

"Oğulcan Çağlayan, Rizespor kulübünü yüzüstü bırakmıştır. Biz her zaman çözümcü bir anlayışla yaklaştık."

"Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Gaatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor. Kendi şovu için Galatasaray camiasını kullanıyor."

"Burak Elmas bana süreçle ilgili özür dilediği mesajlar attı."

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