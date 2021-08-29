Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan İrfan Can Eğribayat atağı!
Süper Lig'de ikide iki yaparak 6 puanla başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom, Muslera'nın yedeği olarak Göztepe'nin genç eldiveni İrfan Can Eğribayat'a göz dikti. Yerli kontenjanında kullanmak için Türk kaleci isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki file bekçisi için 1.5 milyon Euro ve Fatih Öztürk'ün bonservisini teklif edecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlaması ve 3 Türk oynatma zorunluluğu, Galatasaray'ı yerli kaleci arayışına itmişti. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin başarılı eldiveni İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi. Cimbom'un 23 yaşındaki kaleci için yapacağı teklif de ortaya çıktı. İzmir ekibinin 3 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Galatasaray'ın 1.5 milyon euro ve Fatih Öztürk'ün bonservisiyle vermek istediği kaydedildi. İrfan Can için sonraki satıştan elde edilecek gelirden de yüzde verilmesi seçenekler arasında yer alıyor.
HOCA ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim, Randers maçı öncesi, "Muslera, Uruguay'dan döndüğünde çok uzun bir yoldan geliyor ve yorgun oluyor. Bu sürede kaleyi yerli bir isme vermek istiyoruz. 3 hakkımızdan 1'ini kalede kullanmak avantaj sağlayacaktır" demişti. Sarı-kırmızılıların kadrosunda şu anda Muslera ve Fatih Öztürk dışında İsmail Çipe, Berk Balaban ve 17 yaşındaki Jankat Yılmaz yer alıyor. Ancak hiç bir isim kalede güven vermiyor. Fatih geçen sezon yediği hatalı gollerle dikkat çekmişti. Berk ve İsmail ise Avrupa Ligi ön elemelerinde kaleyi 1'er kez korumasına rağmen sınıfı geçememişti.
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