29 Ağustos 2021, Pazar
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Paşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Terim; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in yerine Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
MORUTAN 11'DE
Galatasaray'ın hafta içinde transfer ettiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında 11'de başladı. Rander maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve oynadığı oyunla takdir kazanan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de ilk kez 11'de yer aldı.
Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao yine kadroda yer almadı. Falcao, son olarak GZT Giresunspor mücadelesinde 11 dakika süre almıştı. Falcao'nun dışında Fatih Öztürk ile DeAndre Yedlin'de müsabakanın kadrosunda bulunmuyor.
Kasımpaşa Galatasaray maçında Morutan ilk 11'de çıktı
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Morutan mücadeleye ilk 11'de başladı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasında 11'de başladı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Paşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Terim; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in yerine Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
MORUTAN 11'DE
Galatasaray'ın hafta içinde transfer ettiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında 11'de başladı. Rander maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve oynadığı oyunla takdir kazanan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de ilk kez 11'de yer aldı.
Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao yine kadroda yer almadı. Falcao, son olarak GZT Giresunspor mücadelesinde 11 dakika süre almıştı. Falcao'nun dışında Fatih Öztürk ile DeAndre Yedlin'de müsabakanın kadrosunda bulunmuyor.
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