29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Jan Olde Riekerink'ten Galatasaray açıklaması! "Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçı..."

Riekerink G.Saray’daki günlerini anlattı! F.Bahçe ve Beşiktaş maçları...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.08.2021

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Jan Olde Riekerink açıklamalarda bulundu. Şu anda TFF 3. Lig ekibi İskenderunspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçı ve bir sene sonra Süper Kupa'yı Beşiktaş karşısında kazanmak benim için iyi bir anıydı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, üst yöneticisi olduğu TFF 3. Lig ekibi İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor.

Riekerink, TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Ajax ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde görev aldığını, Güney Afrika'da çalıştığı sırada da İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat'tan teklif geldiğini aktaran Riekerink, Türkiye'de çalışmayı severek kabul ettiğini dile getirdi.

Hollandalı futbol adamı, başkan Bolat'ın İskenderunspor'un geleceğiyle ilgili çok büyük planları olduğunu anlatarak, "Bu hedefler için beraber hareket etmek önemli. Şu an TFF 3. Lig'deyiz ve çok önemli hedeflerimiz için çalışmamız lazım. Bir aydır kamptaydım. Ekibi iyi buluyorum. Galatasaray'ın eski oyuncularından teknik direktör Ümit Karan, Türkiye için önemli bir isim. Ekibini de iyi buluyorum. Güzel bir iletişimleri var takımla. Şu an çalışmalar devam ediyor. İhtiyaç olan mevkilere oyuncular alınıyor. Takım, devamlı üstüne koyarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ANA HEDEFİMİZ BU SENE ŞAMPİYON OLMAK"

Sezona hazır olduklarını dile getiren Riekerink, "Ana hedefimiz bu sene şampiyon olmak ve takımın TFF 2. Lig'e yükselmesi." dedi.

Kulüpte profesyonel bir organizasyon kurmak istediklerini kaydeden Riekerink, "Önümüzdeki yıl için şu an çalışmalara başladık. Buraya nasıl iyi oyuncu kazandırabilir, gelecekle ilgili neler yapabiliriz? Bunun peşinde olmamız lazım. Tabii bunun yanında alt yapıdaki koordinasyonu da sağlamak gerekiyor. Aslında A takım başarılı olursa, altyapıyla birlikte daha doğru yola gitmiş olduğumuzu göreceğiz. İskenderunspor'un çok büyük geçmişi var. Ben bunu sokaklarda görüyorum. İnsanların bir beklentisi var, bunu iyi gözlemliyorum. Benim için insanların bu şekilde heyecanlı olması çok önemli." diye konuştu.

Galatasaray'daki anılarını unutmadığını da dile getiren Hollandalı futbol adamı, sözlerini şöyle tamamladı.

"Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçı ve bir sene sonra Süper Kupa'yı Beşiktaş karşısında kazanmak benim için iyi bir anıydı. Ben görevi aldığımda takım çok sıkıntıdaydı. Yavaş yavaş düzelmeye gitti. Tabii Galatasaray taraftarının kulüp için veremeyeceği hiçbir şey yok. Galatasaray'a olan sevgiyi Türkiye Kupası'nı kazandığımızda sokaklarda gördüm. Kupayı kazandıktan iki hafta sonra sokakta Galatasaray formasıyla bir çocuğu topla gördüm. Benim için özel bir anı. Halen o anı düşüncelerimin içerisinde. Yani bir kulübün ne kadar sevgi dolu insanlarla yaşadığını görüyorsun. Orada yaşadıklarım için Galatasaray Kulübüne çok teşekkür ediyorum."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Savunma önemli bir sınav verecek "Savunma önemli bir sınav verecek"
G.Saray’dan kaleci atağı! Muslera’nın yerine... G.Saray'dan kaleci atağı! Muslera'nın yerine...
Aslan’ın rakibi Kasımpaşa! İşte Terim’in muhtemel 11’i Aslan'ın rakibi Kasımpaşa! İşte Terim'in muhtemel 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör