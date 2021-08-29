29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

Zorlu maçta penaltı beklentisi! Hakem devam ettirdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'de 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 77. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Fırat Aydınus ise bu pozisyonda devam kararı verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin 77. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa penaltı bekledi.

Ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan Luyindama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Fırat Aydınus ise bu pozisyonda devam kararı verdi.

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

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