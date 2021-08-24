24 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Babel'den flaş paylaşım! "Ben evime gidiyorum"

G.Saraylı yıldızdan ayrılık sinyali!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray'ın yıldız ismi Ryan Babel sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu. Babel, yapmış olduğu paylaşımda "Ben evime gidiyorum" ifadelerine yer verdi. İşte o paylaşım ve detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken; takımdan ayrılacak olan futbolcular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Yapılan transferlerin ardından kadrosundaki yabancı futbolculardan vazgeçmek zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor.

İŞTE O PAYLAŞIM;



Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.

Ryan Babel dün de Hatayspor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendisine güvenilmediğini ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı
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