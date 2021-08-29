Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

Üç maçta iki puan bizi böyle bir karar almaya itti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görüştüğümüz yerli yabancı hoca adayları var. Kararımızı kısa süre içinde vereceğiz. Milli takım arası bizim için çok önemli.

G.SARAY'DAN HABER BEKLİYORUZ

Sağ açık için Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyoruz. Yerli bir kaleci ile sol bek de arıyoruz.

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