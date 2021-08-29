29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao ile yollar ayrılıyor! Napoli transfer için kesenin ağzını açtı...

Galatasaray'da Marcao'nun geleceği merak konusu. Özellikle son olarak Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası gözden çıkarılan 25 yaşındaki stopere, Napoli talip olmuştu. İtalyan devi yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao ile yollar ayrılıyor! Napoli transfer için kesenin ağzını açtı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Galatasaray'da, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığından dolayı 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı. Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da 8 milyon euro'luk rakam Galatasaray'ı tatmin etmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao ile yollar ayrılıyor! Napoli transfer için kesenin ağzını açtı...

Serie A takımlarından Napoli ise Marcao için en iyi teklifi sunan kulüp oldu. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyanların satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyon euro + 12.5 milyon euro = 14 milyon euro) teklifi, en az 10 milyon euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao ile yollar ayrılıyor! Napoli transfer için kesenin ağzını açtı...

Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun zorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlar tarafından kabul edilmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao ile yollar ayrılıyor! Napoli transfer için kesenin ağzını açtı...

İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlık cezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.

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