Serie A takımlarından Napoli ise Marcao için en iyi teklifi sunan kulüp oldu. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyanların satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyon euro + 12.5 milyon euro = 14 milyon euro) teklifi, en az 10 milyon euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.