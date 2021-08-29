Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao ile yollar ayrılıyor! Napoli transfer için kesenin ağzını açtı...
Galatasaray'da Marcao'nun geleceği merak konusu. Özellikle son olarak Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası gözden çıkarılan 25 yaşındaki stopere, Napoli talip olmuştu. İtalyan devi yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığından dolayı 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı. Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da 8 milyon euro'luk rakam Galatasaray'ı tatmin etmedi.
Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun zorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlar tarafından kabul edilmedi.
İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlık cezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.
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