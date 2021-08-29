Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası transfere dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bazı oyuncularla ilgili ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak. Gelenler de olabilir. Zamanımız var, çalışıyoruz. Orta sahaya transfer düşünüyoruz. Gedson'u düşündüğümüze göre bu çok açık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası transfere dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

"Bazı oyuncularla ilgili ayrılık konuşuluyor. Son aşamaya geldik. Gidenler olacak. Gelenler de olabilir. Zamanımız var, çalışıyoruz. Orta sahaya transfer düşünüyoruz. Gedson'u düşündüğümüze göre bu çok açık."

"Her zaman bir Melo, bir Fernando bulamıyorsunuz. O mevkiler benim futbol anlayışımda hep önemli oldu. Bakalım, daha var transfer döneminin bitmesine. Her şey olabilir. Taylan da bize çok iyi işler yaptı, belki hatalar yapmış olabilir ama sevabı çok."

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