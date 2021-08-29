Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu! | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Galatasaray maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa:: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.
35. RANDEVU
Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 68 golüne, lacivert-beyazlılar 31 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Paşa evinde 1-0, Galatasaray da sahasında 2-1'lik skorla kazandı.
SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım arasında oynanan son 11 müsabakada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Paşa ise 3 kez rakibini mağlup etti.
ASLAN LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun son 6 haftasında rakiplerine puan vermemişti. Bu sezona da iki galibiyetle başlayan Aslan'ın ligde toplamda 8 maçlık galibiyet serisi buluyor. Cimbom ayrıca ligde son 11 karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi (9 galibiyet, 2 beraberlik).
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