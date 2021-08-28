Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip!

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Taylan Antalyalı'ya Serie A ekibinin talip olduğu öğrenildi. Öte yandan yönetimin, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile ilgili flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar; Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.