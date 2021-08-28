Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip!
Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Taylan Antalyalı'ya Serie A ekibinin talip olduğu öğrenildi. Öte yandan yönetimin, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile ilgili flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar; Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.
ÜCRETLERİNDE İYİLEŞTİRME YAPILACAK
27 yaşındaki Kongolu stoper Luyindama ile sözleşme uzatmak için resmi görüşmelere başlayan Cimbom, Taylan Antalyalı ile de yaz transfer döneminden sonra masaya oturacak. Aslan'da iki oyuncunun ücretinde ise iyileştirme yapılacak.
ATALANTA TAYLAN'A TALİP OLDU
Ajansspor'un haberine göre; Taylan Antalyalı'ya İtalya Serie A'dan sürpriz talip çıktı. Taylan için Atalanta sarı kırmızılı kulübe ilgi yazısı gönderdi. Aslan'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde somut gelişmeler yaşanmadı.
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