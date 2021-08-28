28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 18'lik golcü! Mirhan İnan...

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında özellikle yerli forvet arayışı ara vermeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar buna göre Stuttgart'ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Mirhan İnan'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS transfer haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a 18’lik golcü! Mirhan İnan...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, oynadığı ilk iki maçı da kazanarak 6 puanı hanesine yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a 18’lik golcü! Mirhan İnan...

Yaz transfer döneminde önemli isimleri renklerine bağlayan Galatasaray, şimdi de genç ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre gündeme gelen futbolculardan biri de gurbetçi golcü Mirhan İnan...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a 18’lik golcü! Mirhan İnan...

Aslan, Almanya'da doğup büyüyen ve Stuttgart'ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a 18’lik golcü! Mirhan İnan...

MİRHAN İNAN KİMDİR?

14 Haziran 2003'te dünyaya gelen Mirhan İnan, kariyerine Reutlingen altyapısında başladı. Ardından Stuttgart altyapısında transfer olan İnan, 2020'den beri Stuttgart U19 takımında forma giyiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a 18’lik golcü! Mirhan İnan...

Baş mevkisi santrfor olan gurbetçi oyuncu, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Mirhan İnan'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’ın fikstürü belli oldu! G.Saray'ın fikstürü belli oldu!
Cimbom’a süper yetenek! Terim’in yeni prensi... Cimbom'a süper yetenek! Terim'in yeni prensi...
Canlı yayında flaş sözler! Kimsenin yeri garanti değil Canlı yayında flaş sözler! "Kimsenin yeri garanti değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör