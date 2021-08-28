Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a 18'lik golcü! Mirhan İnan...
Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında özellikle yerli forvet arayışı ara vermeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar buna göre Stuttgart'ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Mirhan İnan'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS transfer haberi)
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, oynadığı ilk iki maçı da kazanarak 6 puanı hanesine yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Yaz transfer döneminde önemli isimleri renklerine bağlayan Galatasaray, şimdi de genç ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre gündeme gelen futbolculardan biri de gurbetçi golcü Mirhan İnan...
MİRHAN İNAN KİMDİR?
14 Haziran 2003'te dünyaya gelen Mirhan İnan, kariyerine Reutlingen altyapısında başladı. Ardından Stuttgart altyapısında transfer olan İnan, 2020'den beri Stuttgart U19 takımında forma giyiyor.
Baş mevkisi santrfor olan gurbetçi oyuncu, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Mirhan İnan'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.
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