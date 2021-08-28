28 Ağustos 2021, Cumartesi

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

G.Saray’ın fikstürü belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçında evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşmişti. Sarı-Kırmızılı takımın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile sahasında karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray

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