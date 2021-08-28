Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler... | GS haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 2 maçta 6 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu maçı da kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Öte yandan Kasımpaşa ise ilk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige iyi bir giriş yaptı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Galatasaray maçı Saat kaçta? Şifresiz mi?
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geriden kalan 2 maçta 2'de 2 yapan sarı kırmızılılar bu maçı da kazanmak istiyor. Öte yandan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesabını yapıyor. İşte zorlu mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Galatasaray 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Kasımpaşa Galatasaray maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Aleks Taşıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.
Kasımpaşa: Harun, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Ben Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen.
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