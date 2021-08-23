Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Tomas Ribeiro operasyonu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Brezilyalı futbolcu Marcao'nun, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından kadro dışı kalması nedeniyle bu bölge için arayışlarını hızlandıran yönetimin, Brezilyalı futbolcuyu satarsa Belenenses forması giyen Tomas Ribeiro'yu takıma kazandırmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, Giresunspor maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük şok yaşamıştı. TFF, Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verirken, 24 yaşındaki stoper de kadro dışı bırakılmıştı. Aslan bu bölgeye transfer düşünüyor.
Christian Luyindama'nın kontratını uzatan, Victor Nelsson ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden Cimbom'un yeni gözdesi Tomas Ribeiro. Ancak sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki stoperi alabilmesi için Marcao'nun kontratından çıkması gerekiyor. Rus takımlarıyla pazarlıklar sürüyor.
AYAĞI RAKET GİBİ
Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in Tomas Ribeiro'yu onaylamasının sebebi Marcao ile aynı. 22 yaşındaki genç Portekizli, Marcao gibi sert ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Deneyimli hocanın pas oyununa uyması sebebiyle transferi isteniyor.
Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç defans oyuncusunun bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında. Belenenses alt yapısında yetişen Tomas Ribeiro A Takım'da 55 maça çıktı. Rakip ağları 1 defa sarsarken, 1 de asist yaptı. 8 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sadece 1 defa atıldı.
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