23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Randers maçı Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak

G.Saray’ın Randers maçı stadı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Son dakika spor haberleri :Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı rövanş maçı Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında, Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın rövanş maçının oynanacağı stadyum belli oldu. Karşılaşma Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak

Galatasaray-Randers karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak

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