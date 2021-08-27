Galatasaray'dan Abdou Harroui hamlesi! Gedson olmaz o gelecek | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de 2'te 2 yapan ve Avrupa Ligi'nde Randers'ı eleyerek gruplara kalan Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gözü bir yanda Gedson Fernandes'in üzerinde olurken bir yandan da alternatif arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray gündemine Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'yi aldı. İşte son detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberleri)
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Gedson Fernandes ile dirsek temasında olan Galatasaray, Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Orta saha pozisyonuna transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fas ve Hollanda vatandaşlığı bulunan Abdou Harroui için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu devam ediyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Merkez orta sahanın dışında sağ açık ve önlibero pozisyonlarında oynayabilen 1.82 boyundaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'i son ana kadar bekleyeceğiz ama olmazsa alternatiflerimiz var" demişti.
GEDSON'UN ALTERNATİFİ
Gedson Fernandes transferi gerçekleşmezse futbolcu alternatif olarak düşünülüyor. Kulübü oyuncunun kesinlikle ayrılacağını açıklamıştı. Kariyerinde 158 maça çıkan Harroui, 34 gol atarken 21 de asiste imza attı. Hollanda Ligi'nde ise 60 maça çıktı. 10 gol ve 12 asist üretti. Futbolcu, Hollanda U21 Takımı formasını da giyiyor.
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