Galatasaray’dan Abdou Harroui hamlesi! Gedson olmaz o gelecek | Son dakika transfer haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Gedson Fernandes ile dirsek temasında olan Galatasaray, Sparta Rotterdam'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Harroui'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncu tarafı ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.