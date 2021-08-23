23 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Kılınç’ı hırs bastı

Kılınç’ı hırs bastı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Sarı-kırmızılıların Sivasspor'dan büyük umutlarla aldığı Emre Kılınç düzenli 11 oyuncusu olamadı. Saha içinde performansı çok dalgalı olan Emre, Fatih Terim tarafından uyarıldı. "Maç içinde motivasyonun daha yukarıda olmalı" dedi.

Sarı-kırmızılıların Sivasspor'dan büyük umutlarla aldığı Emre Kılınç düzenli 11 oyuncusu olamadı. Saha içinde performansı çok dalgalı olan Emre, Fatih Terim tarafından uyarıldı. "Maç içinde motivasyonun daha yukarıda olmalı" dedi.

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