Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. TFF'nin yeni yabancı kuralı kararı sonrası sarı-kırmızılılar Jesse Sekidika'yı Belçika ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven'e kiraladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulamayan Jesse Sekidika, Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu dün Belçika'ya giderek resmi imzayı attı. Sekidika'nın yıllık 250 bin euro olan maaşı Leuven ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro.

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