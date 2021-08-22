Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes transferi çıkmaza girdi! Galatasaray mı Beşiktaş mı?
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Gedson Fernandes, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Benfica'nın yolunu tuttu. Portekiz kulübünde kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için sarı kırmızılıların yanında Beşiktaş da devreye girdi. Bu gelişmelerin ardından transfer çıkmaza girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS BJK haberleri)
G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau (6.5 milyon Euro), Berkan Kutlu (4 milyon Euro), Victor Nelsson'u (7 milyon Euro) kadrosuna katan G.Saray, bonservis taksitlerini 4-5 yıllık vadelere yaydı. Fernandes'i listenin ilk sırasına yazan yönetimin, Benfica'ya yaptığı yüksek peşin ödemeli 7 milyon Euro'luk teklife olumsuz yanıt gelince satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini zorluyor. Sabah'ın haberine göre; ancak Portekiz ekibi, Gedson'u bir sezonluk G.Saray'a göndermeye soğuk bakıyor. Kiralık transferde Şampiyonlar Ligi'den dolayı önceliğini Beşiktaş'a verdi. Portekizli ile iletişimini koparmayan sarıkırmızılılar ise "10 numaralı formayı kimseye vermedik, sana ayırdık'' dedikleri Gedson'a güveniyor. 22'lik yıldız, tekliflerden G.Saray'ı seçtiğini Benfica'ya iletti. 8 Eylül'e kadar süresi olan Aslan şartları zorlayacak.
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