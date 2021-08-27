27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Şenol Güneş Galatasaray - Randers maçında

Şenol Güneş Galatasaray - Randers maçında
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Randers maçını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray - Randers karşılaşmasını tribünden takip etti.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers arasında oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı protokol tribünden izledi.
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