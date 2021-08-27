Barış Alper Yılmaz Galatasaray Randers maçında şov yaptı!
UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray Randers'ı 2-1'le geçti ve gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarının başında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine giren Barış Alper Yılmaz, etkili bir performans gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa Ligi'nde Cimbom'un Randers ile oynadığı maça Barış Alper Yılmaz damgasını vurdu. Teknik direktör Fatih Terim maça Kerem Aktürkoğlu ile başladı. İkinci yarıda ise onu çıkartarak sahaya Barış Alper Yılmaz'ı sürdü. 21 yaşındaki genç yıldız öyle bir performans sergiledi ki Randers'in sol kanadını parçaladı. Skor 1-1'ken aldığı topla rakip kaleye güçlü bir deparla giden Barış Alper Yılmaz 2. golün hazırlayıcısı oldu. Maç sonunda "Galatasaray formasını giymek kolay değil. Hakkını vermek kolay değil. Oynadığım her dakikada ben de bu formayı sonuna kadar terletiyorum" dedi.
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